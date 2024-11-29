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Şeyma Subaşı kendi kozmetik markasını kurmak için düğmeye bastı!

Şeyma Subaşı, iş dünyasına adım attı. Meryem Uzerli ve Gülben Ergen gibi kendi kozmetik markasını yarattı. Yeni markasının ilk lansmanını ortağı Melissa Gizem’le yaptı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Şeyma Subaşı kendi kozmetik markasını kurmak için düğmeye bastı!

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Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, arkadaşı Melissa Gizem'le 'Sassy Go' adını verdikleri kozmetik markasını kurmak için düğmeye bastı. Kurdukları markanın ilk tanıtım önceki gün yapıldı. Etiler'deki lüks bir mekanda gerçekleşen lansmana, Burcu Esmersoy, Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan gibi ünlü isimler katıldı. Saç ve cilt bakımı olarak birçok kategoride faaliyet gösteren markası hakkında konuşan Subaşı, "Yurt dışında birçok kozmetik ürünü denedim, hepsinden esinlenerek bu ürünleri ortaya çıkardık" dedi.

"ESKİSİ GİBİ ÇOK GEZMİYORUM"
İş dünyasına atılan ve yoğun olduğunu belirten Subaşı, "Artık eskisi gibi çok gezmeyi sevmiyorum, herhalde yaşımın getirdiği birşey. Ama gezip gördüğüm ve tek bir yerde yaşama hakkım olsa mutlaka Bali olurdu" diye konuştu. Kızı Melisa için de konuşan Şeyma Subaşı, "Makyaj malzemelerimi kızım Melisa'da deniyor ve çok seviyor. Yakında reklam yüzümüz Melisa olacak" diyerek müjdeyi verdi.

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