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Kaan Yıldırım eşi Pınar Deniz'in hamilelik süreci hakkında konuştu!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, görevinin hamile eşi Pınar Deniz’i mutlu etmek olduğunu söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Kaan Yıldırım eşi Pınar Deniz’in hamilelik süreci hakkında konuştu!

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Etiler'de "Mukadderat" film gösterimine katıldı. Kaan Yıldırım, eşinin hamilelik süreciyle ilgili "Bu işlerde çileyi ve emeği en çok kadınlar veriyor. Benim görevim onu mutlu etmek, bu elimden gelen en güzel şeydir." diyerek gülümsedi.

Pınar Deniz ise basın mensupları ile hamilelik dönemi hakkında sohbet etti. Deniz, "Benim bu süreçte gerçekten iştahım açıldı. Henüz aşerme durumları yok ama güzel besleniyorum" diyerek güldü. "Yılbaşında milli piyango ikramiyesi size çıkarsa ne yaparsınız?" sorusuna Pınar Deniz, "İnşallah ihtiyaç sahibine çıksın. Biz yine alırız. Ama kime çıkarsa inşallah çok güzel şeylerde kullansın" dedi. Deniz'in karnının artık yavaş yavaş gözükmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı.

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