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Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi gönlünü avukata kaptırdı!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’dan ayrılmaya karar verdi. Yeni rotasını ise Nara ile boşanma davasını yöneten avukatı Angela Burgos’a çevirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi gönlünü avukata kaptırdı!

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ilişki yaşamasıyla büyük şok yaşadı. Nara'yla şiddetli tartışma yaşadı. Bu olayın ardından Wanda Nara, Icardi'ye "Cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla dava açtı. Sonrasında Arjantin'e uçan Icardi, evinde fotoğraf paylaştı. Wanda Nara'nın kendisini rahatsız ettiğini anlattı. Boşanma davası açtı.

SESSİZ KALDILAR
Yaşadığı sakatlığın ardından ülkesinde tedavi sürecini geçirecek olan 31 yaşındaki golcünün, Nara ile boşanma süreci devam ederken İtalyan basını, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Icardi'nin boşanma davasını yöneten avukatı Angela Burgos ile bir ilişki yaşadığı anlaşıldı. Kolombiyalı avukat ve Arjantinli futbolcunun yakınlaştığına dair bu söylenti, büyük yankı uyandırdı. Mauro Icardi'den ve Angela Burgos cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat boşanma sürecinde tarafların sessizliği, dedikoduları da artırdı.

FUTBOLCULARIN DAVALARINA BAKIYOR
Ceza hukuku alanında uzmanlaşan Angela Burgos, özellikle futbolcuların hukuki süreçlerinde aktif bir rol alıyor.

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