PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Demet Özdemir DIAFA Ödül Töreni'ne damga vurdu!

Oyuncu Demet Özdemir, Dubai’de yapılan DIAFA Ödül Töreni’nde ‘Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. Özdemir, “Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu fark ettirdiniz” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Demet Özdemir DIAFA Ödül Töreni’ne damga vurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Birleşik Arap Emirleri'nin Dubai'de şehrinde düzenlenen, DIAFA Ödül Töreni'ne (Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri) katıldı. Ödül törenine Didem Ömeroğlu imzalı kırmızı, kabarık bir elbise giyerek giden Özdemir, tarzı büyük beğeni topladı. Demet Özdemir'e, gece boyunca sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncu, ödül töreninden "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ile ayrıldı.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ"
Özdemir, ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaştı. "Sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz. Buradaki ilk ödülüm. Çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası şaşkına çevirdi
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
SON DAKİKA