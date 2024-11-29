Demet Özdemir DIAFA Ödül Töreni’ne damga vurdu!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Birleşik Arap Emirleri'nin Dubai'de şehrinde düzenlenen, DIAFA Ödül Töreni'ne (Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri) katıldı. Ödül törenine Didem Ömeroğlu imzalı kırmızı, kabarık bir elbise giyerek giden Özdemir, tarzı büyük beğeni topladı. Demet Özdemir'e, gece boyunca sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncu, ödül töreninden "Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ile ayrıldı.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Özdemir, ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaştı. "Sizlerle birlikte olmak çok heyecan verici. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz. Buradaki ilk ödülüm. Çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.