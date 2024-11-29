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Barda filminin galasına ünlü akını!

Serdar Akar'ın kült film serisinin devamı olan Barda, önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sineması'nda düzenlenen görkemli gala gecesiyle sinemaseverlerle buluştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Barda filminin galasına ünlü akını!

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Serdar Akar'ın kült film serisinin devamı olan Barda, önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sineması'nda düzenlenen görkemli gala gecesiyle sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hande Türkel'in oturduğu filmin oyuncu kadrosu, hem genç yeteneklerden hem de deneyimli isimlerden oluşuyor.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 'Barda' filminin galasına katılanlar arasındaydı. Gribal bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Özpirinçci, enerjisini topladıktan sonra etkinliğe katıldığını söyledi. Oyuncu, yapılan eleştirilerle ilgili de yorumda bulundu: "Eğlenceli geliyor, bazı kullanıcılar çok komikler. Z kuşağından çok zeki espriler okuyorum." dedi.

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