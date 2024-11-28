Nereden Nereye! Meryem Uzerli Almanya’da borç batağındayken Türkiye’de sultan oldu

"Muhteşem Yüzyıl" ile hayatımıza giren Meryem Uzerli, kısa sürede ülkenin en tanınan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Hürrem Sultan'a hayat veren güzel oyuncu, adeta tam da bu rol için yaratılmış gibiydi. Aksanı, güzelliği, enerjisi ve cilvesi, yani kısacası her şeyiyle rol üzerine yapışmıştı. Kariyer basamaklarını bu denli hızlı çıkan başka insan var mıdır bilinmez ama "Hürrem Sultan" sayesinde artık ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olmuştu Uzerli... Ancak onun için hayat hep böyle güllük gülistanlık değilmiş...

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan güzel oyuncu, sıfırdan zirveye çıkış hikayesini anlatarak herkese umut olmuştu. Almanya'da 10 bin euroluk borcu sebebiyle evine haciz gelecekken seçmelere katılan ve kabul alan Uzerli, anlattıklarıyla hayatta her şeyin mümkün olduğunu ve pes etmemenin harika sonuçlar yaratabileceğini göstermişti. Uzerli, "27 yaşındaydım. Ödeyemediğim faturalar dağ gibi birikmişti. Evime haciz gelecekti. Muhteşem Yüzyıl'dan gelen teklifle hayatım değişti" sözleriyle herkesi şaşırttı.