PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Nereden Nereye! Meryem Uzerli Almanya'da borç batağındayken Türkiye'de sultan oldu

Meryem Uzerli’nin sıfırdan zirveye çıkış hikayesi ilham veriyor. Almanya’da haciz tehdidiyle karşı karşıyayken Türkiye’de şöhreti yakalayan Uzerli, azim ve kararlılığın simgesi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Nereden Nereye! Meryem Uzerli Almanya’da borç batağındayken Türkiye’de sultan oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Muhteşem Yüzyıl" ile hayatımıza giren Meryem Uzerli, kısa sürede ülkenin en tanınan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Hürrem Sultan'a hayat veren güzel oyuncu, adeta tam da bu rol için yaratılmış gibiydi. Aksanı, güzelliği, enerjisi ve cilvesi, yani kısacası her şeyiyle rol üzerine yapışmıştı. Kariyer basamaklarını bu denli hızlı çıkan başka insan var mıdır bilinmez ama "Hürrem Sultan" sayesinde artık ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olmuştu Uzerli... Ancak onun için hayat hep böyle güllük gülistanlık değilmiş...

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan güzel oyuncu, sıfırdan zirveye çıkış hikayesini anlatarak herkese umut olmuştu. Almanya'da 10 bin euroluk borcu sebebiyle evine haciz gelecekken seçmelere katılan ve kabul alan Uzerli, anlattıklarıyla hayatta her şeyin mümkün olduğunu ve pes etmemenin harika sonuçlar yaratabileceğini göstermişti. Uzerli, "27 yaşındaydım. Ödeyemediğim faturalar dağ gibi birikmişti. Evime haciz gelecekti. Muhteşem Yüzyıl'dan gelen teklifle hayatım değişti" sözleriyle herkesi şaşırttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Halkbank
Greta Thunberg PKK’nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal Kürdistan paylaşımı
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.’den istifa etti! Başkan olarak buradayım
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
SON DAKİKA