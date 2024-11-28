Ebru Şallı’dan nafaka açıklaması!

Uğur Akkuş, 8 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Ebru Şallı'dan boşanma davası açtığını duyurmuştu. 5 yıldır evli olduğu Şallı'dan neden ayrıldığını ise şu sözlerle açıklamıştı: "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

ADINI DUYMAK İSTEMİYOR!

Uğur Akkuş'un boşanma açıklamasının ardından Ebru Şallı bir davette görüntülendi. Davette sorulara kısa kısa yanıt vermeye çalışan Şallı'ya nafaka sorusu da soruldu. Şallı nafaka talep etmediğini söylerken eşinin de ondan nafaka talep etmediğini anlaşarak ayrıldıklarını söyledi. "Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok" demişti.