Bir bakan bir daha baktı! Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız fırtına estirdi

Ünlü oyuncu Özge Yağız, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde hem güzelliği hem de zarafetiyle kırmızı halıya damgasını vurdu. Ödül törenleri öncesi otel önünde verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Yağız, büyüleyici duruşuyla bu yılın unutulmaz isimlerinden biri olacağını şimdiden belli etti.

FİNALE KALDI!

Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı "Safir" dizisiyle Türkiye'yi temsil eden Yağız, dizi kategorisinde finale kalan projelerden birinin parçası olmanın gururunu yaşadı. Yağız, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi. Safir'in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum."