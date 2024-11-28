PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bir bakan bir daha baktı! Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız fırtına estirdi

Ünlü oyuncu Özge Yağız, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde hem güzelliği hem de zarafetiyle kırmızı halıya damgasını vurdu. Yağız, ödül törenleri öncesi otel önünde verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Bir bakan bir daha baktı! Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız fırtına estirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Özge Yağız, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde hem güzelliği hem de zarafetiyle kırmızı halıya damgasını vurdu. Ödül törenleri öncesi otel önünde verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Yağız, büyüleyici duruşuyla bu yılın unutulmaz isimlerinden biri olacağını şimdiden belli etti.

FİNALE KALDI!
Berkay Akgül ile başrollerini paylaştığı "Safir" dizisiyle Türkiye'yi temsil eden Yağız, dizi kategorisinde finale kalan projelerden birinin parçası olmanın gururunu yaşadı. Yağız, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Böylesine prestijli bir ödül törenine, finale kalan bir proje ile katılmak bizim için tarifsiz bir deneyimdi. Safir'in bir parçası olduğum ve bu özel anları değerli insanlarla paylaştığım için çok mutluyum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Halkbank
Greta Thunberg PKK’nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal Kürdistan paylaşımı
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.’den istifa etti! Başkan olarak buradayım
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
SON DAKİKA