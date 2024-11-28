Atv’nin yeni dizisi Can Borcunun ilk tanıtımı yayınlandı!

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizi Can Borcu, ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir kız neden babasından kaçar? Doğa'nın, babası Serkan'dan kaçıp Handan'a sığınması ve söylediği "Keşke annem yerine sen ölseydin!" sözleri derin bir dramın kapılarını aralarken, Handan'ın eşi Celal ile evliliklerinin 25. yılını kutlama arifesinde aldığı telefon, her şeyi değiştirecek bir ihaneti ortaya çıkarıyor. Ancak, sırlar gün yüzüne çıktıkça hangi gerçekler ortaya dökülecek?

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