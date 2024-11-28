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Aileye girdi! Esra Bilgiç'ten evlilik sinyali

Faruk Sabancı’nın ailesi ile tanışan Esra Bilgiç, evlilik sorularına, “Evlilik olur mu bilmiyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Aileye girdi! Esra Bilgiç’ten evlilik sinyali

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Bir süredir Faruk Sabancı ile romantik bir ilişki yaşayan oyuncu Esra Bilgiç'in Sabancı ailesi ile tanıştığı öne sürülmüştü. Faruk Sabancı ile aradığı mutluluğu sonunda bulan Bilgiç, önceki akşam bir davette boy gösterdi. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bilgiç'ten, evlilik sorularına samimi bir açıklama geldi. Güzelliğiyle ve nezaketi ile bütün dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, evlilik sinyalini de verdi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI!
Sevgilisi Faruk Sabancı'yı öve öve bitiremeyen Esra Bilgiç, "Faruk'un yeri bende çok kıymetli, siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Mutluyuz ve çok güzel giden bir ilişkimiz var. Sevgilim her zaman yanımda ve her zaman destek oluyor. Evlilik soruyorsunuz sormakta da haklısınız ama bunlar için söylediğim gibi daha erken... Evlilik olur mu bilmiyorum ama bu işler kısmet" diyerek açık kapı bıraktı.

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