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Ünlü isimler adeta göz kamaştırdı!

Ünlü isimler bir derginin 25. yaşını kutladığı etkinlikte bir araya geldi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede, yıldız isimler adeta birbirleriyle yarıştı. Karaköy’de bir otelde gerçekleşen gecede sanat camiasının önemli isimleri birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Ünlü isimler adeta göz kamaştırdı!

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Ünlü isimler bir derginin 25. yaşını kutladığı etkinlikte bir araya geldi. Şıklık yarışının yaşandığı gecede, yıldız isimler adeta birbirleriyle yarıştı. Karaköy'de bir otelde gerçekleşen gecede sanat camiasının önemli isimleri birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

"EŞİME GENÇLİK SIRRINI SORARDIM"

Sİnem Kobal, basın mensuplarının, "Kenan İmirzalıoğlu ile bir röportaja imza atsanız ona ne sorardınız?" sorusuna, "Of, çok heyecanlanırdım. Hiç kolay değil. Herkesin merak ettiği bir soru sorabilirdim. Genç kalmasının sırrı çok iyi mesela... Yılların yakışıklı bir aktörü kendisi... Eşim diye demiyorum" diyerek İmirzalıoğlu'nu övdü.

"KALBİM MUTLU!"

Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliği hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi. Birce Akalay, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" dedi.

EVLİLİK YAKIN!

Yeni yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Mısır'da kutlayan Hande Erçel, doğum günüyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Ancak evlilikle ilgili sorular karşısında, "Bunlar özel konular. Burada konuşmayalım" diyerek bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

AMERİKA ÇIKARMASI!

Dilan Çiçek Deniz, de geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Basın mensupları ile kısaca sohbet eden oyuncu, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile gittikleri Amerika seyahatinden de bahsetti. Deniz, "Harika bir deneyim oldu benim için. Belki önemli görüşmeler de yapmışızdır" diyerek güldü.

PARASI BİTİNCE ARIYOR

Oğlunu yurtdışına eğitim için gönderen Nugül Yeşilçay, bu süreçle ilgili soruları yanıtladı. Yeşilçay, "Orada keyfi yerinde şu an, sık sık konuşuyoruz. Bir tane öğretmeniyle biraz sıkıntısı varmış. Ama bize sadece parası bittiğinde ihtiyacı oluyor" diyerek esprili bir şekilde kahkaha attı.

"ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Bir süre önce "Köylü bir kadın rolünü oynayamam" açıklamasıyla gündeme gelen Altuğ, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yanlış anlaşıldığını belirten Altuğ, "Biraz mantıklı olmak lazım. Bunun oyunculukla alakası yok. 'Ben çok güzelim' diye söylemedim bunu. Yanlış anlaşılmışım. Ben haddimi bilmeye çalıştım ama hadsiz olarak algılanmışım" diyerek özür diledi.

TEKLİF BEKLİYOR!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, evlilik sorularına "Evlenme teklifi sorularınızı Lucas'a sorabilirsiniz, kendisi İngilizce biliyor. Teklifi ben etmeyeceğime göre ona sorun" yanıtını verdi. Çiftin, önümüzdeki aylarda nikah masasına oturması bekleniyor.

TÜRK BEYONCE!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray ile düet yapan Nesrin Cavadzade, müzik kariyerine yeşil ışık yaktı. "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yeter artık oyunculuk, sahnelere çıkacağım!" diyerek esprili bir şekilde gülümseyen oyuncu, "Sahneye çıksam benim şovum Beyoncé gibi olurdu" sözleriyle iddialı bir açıklamada bulundu.

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