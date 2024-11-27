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Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Kerem Atakan Kesgin ve Melisa Döngel aşkı su yüzüne çıktı. Önceki gün bir mekanda görüntülenen çiftten Döngel’in dişini karıştırdığı anlar ise gündem oldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Melisa Döngel sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

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Şimdiler de yeni dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayan Melisa Döngel özel hayatıyla gündeme geldi. Adı daha önce birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Döngel, gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırdı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Döngel'in sevgilisinin yanında dişini karıştırdığı anlar ise dillere düştü. Ünlü isme, "Melisa sen neler yapıyorsun?" "Bu kadar da doğal olma" gibi yorumlar yapıldı.

CEVAPSIZ SORULAR!

Mekan çıkışı kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü kutladıklarını söyleyen Melisa Döngel, aşk sorularını yanıtsız bıraktı. Gelen taksiye binen Melisa Döngel, sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ve Elif Döngel, hızlıca oradan ayrıldı. Aşıklar ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu. Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin birlikteliği de gün yüzüne çıkmış oldu.

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