11 kilo vermişti! Demet Akalın'dan zayıflama iğnesi itirafı: "Ölümden döndüm"

Demet Akalın, son dönemlerde aldığı kilolar nedeniyle dertliydi. Bir süredir kilo verme sürecinde olan ünlü şarkıcı tam 11 kilo vermişti. Akalın verdiği kilolar yetmeyince çareyi zayıflama iğnesinde bulmuştu. Zayıflama iğnesini kullandıktan sonra yan etkileri nedeniyle kötü günler geçiren Akalın, ölümden dönmüştü. İğne itirafının ardından korkutan ve sağlık problemleri yaşayan Akalın, takipçilerini konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında "Yoğun bakımlık olan varmış kör olan hafıza kaybı yaşayan aman dikkat sakın! Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım. Şükür 3 haftada anca iyileşebildim" sözleriyle uyardı.

"AMERİKA'DAN ALMIŞTIM"

Açıklamalarına devam eden Akalın, Türkiye'de yasak olan iğneyi Amerika'dan aldığını söyledi. Akalın, "Bir ay önce zehirlendim demiştim ya aslında zayıflama iğnesinin etkileriymiş. Bu iğne aslında obezler için kullanılan bir şeker ilacı... Ben onu Amerika'dan almıştım. En düşüğünü vurdurdum. Hiç de gerek yoktu aslında zaten zayıfladım ama insan daha da zayıflamak istiyor ya. Kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

"TEHLİKELİYMİŞ"

Akalın konuşmasında, "Önce kusmayla başlayan sonra halsizlik sonra bütün vücudumdan tuzum, suyum gitti. Vücudum kuru kuru zaten yeni nemlenmeye başladı. Baş ağrısı için kullandığım ilaçları bile aldı götürdü benden söktü her şeyi. Bir haftadır toparlamaya başladım. Yemeği normal düzene soktum. Tehlikeliymiş" ifadelerini kullandı.