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Icardi'nin sosyal medya hesabı Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı

Icardi, Instagram’da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı. ‘Şeytanın rakamı’ olarak gösterilen 666’yı hesabından paylaşan ünlü futbolcu, “Şeytandan korkmayın, melek gibi davranandan korkun” ifadesini kullandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Icardi’nin sosyal medya hesabı Instagram’da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son bir ayda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada görüntülenme rekoru kırdı. Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabı Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen 666 görüntülenmeyi hesabından paylaşan ve şeytan emojisi kullanan ünlü futbolcu Icardi, paylaşımının altına "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" ifadesini kullandı. İcardi'nin bu mesajı boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'ya gönderdiği ortaya çıktı.

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