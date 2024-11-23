Wilma Elles güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı

Wilma Elles, önceki gün İzmir'de bir defilede boy gösterdi. Defile sonrası konuşan Elles, pozitif bir zihin yapısına sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Elles, "Frekansımı ne güçlendiriyorsa onu yapmayı tercih ediyorum. Pozitif kalmak için nefret ve kin gibi kötü duyguları beslememek gerekiyor. Kötü duygular beslenmezse ölür."

"BİR AVUKAT, BİR DOKTOR..."

Ayrıca hayatta dost biriktirmenin paradan daha değerli olduğunu belirten Elles, şu sözleriyle dikkat çekti: "Her çevreden dostlarınız olmalı. Hayatta her zaman bir avukat, bir doktor ve bir muhasebeci tanıdığınız olmalı."