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Demet Evgar tükenmişlik sendromuna girdi!

Demet Evgar tükenmişlik sendromunun ağına düştü. Dizi setinde “Çok yoruldum” diyerek ağlama krizleri yaşadığı öne sürüldü.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Demet Evgar tükenmişlik sendromuna girdi!

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Onlar hep renkli hayatları ile objektiflerin önünde yer aldı. Ancak kendilerine ait dünyalarında kimi zaman aşamadıkları sorunlar vardı. Bu sorunlar tükenmişlik sendromu olarak karşımıza çıktı. İlk olarak Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandığını anlattı. Ardından Müjde Uzman setlerde yorulduğunu belirtip kendisinin de tükenmişlik sendromuna yakalandığını vurguladı. İşte bu rahatsızlığın ağına şimdi de Demet Evgar'ın düştüğü iddiası kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre Evgar, rol aldığı dizinin setinde ağlama krizleri yaşadı. "Çok yoruldum. İşler çok yoğun. Çocuğuma vakit ayıramıyorum" diye ağladığı öne sürülürken ünlü ismin yakın çevresi de bu iddiaları doğruladı.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?
Tükenmişlik sendromu, kişinin iş veya sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı stresin kontrolden çıkması sonucunda enerjisinin düştüğü bir durumdur. Bu sendroma yakalanan kişi, buhran dönemine girebilir. Zamanla duygusal bir çöküş yaşar ve tükenir. Psikolojik olarak bu çöküş tükenmişlik sendromuna yol açar.

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