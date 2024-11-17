Oyuncu Serkay Tütüncü’den samimi açıklamalar!

Oyuncu Serkay Tütüncü, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir süredir şarkıcı Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Tütüncü, sevgilisinin geçirdiği burun ameliyatına da değindi.

"Burnunda 4-5 yıldır sıkıntı vardı, sürekli tıkanıyordu. Bu operasyonla bu problemi hayatından çıkardı. Burnunda sıkıntı olmasına rağmen bu kadar iyi şarkı söylemesi gerçekten şaşırtıcı... Şu an herhangi bir problem yok, her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın ailesiyle tanışma gününe dair soruları yanıtsız bıraktı ve teşekkür ederek röportajı sonlandırdı.



TÜTÜNCÜ AİLEYE GİRDİ

Yoğunluğundan dert yanan Tütüncü, sevgilisiyle çok görüşemediğini dile getirdi.