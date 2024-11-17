Güzel oyuncu Hande Doğandemir’den samimi itiraflar! Anne olmak istiyor

Hande Doğandemir, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Doğandemir, programda tek çocuk olmanın getirdiği duygusal zorluklardan bahsetti. 14 yıl çocuk sahibi olamayan bir anne-babanın tek çocuğu olarak dünyaya gelen Doğandemir, "Tek çocuklar sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, ancak hayat boyu bu sevgiyi her zaman çevremizde bulamayabiliyoruz" dedi. Bu durumun onun kişiliğini de etkilediğini belirten ünlü oyuncu, şu an hayatından mutlu olduğunu ve bu Hande olmayı çok sevdiğini vurguladı.

BU İŞLER KISMET!

38 yaşındaki oyuncu, anne olma hayalini de samimi bir şekilde paylaştı. "Kendi ailemi kurmayı ve anne olmayı çok istiyorum" diyen Doğandemir, "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" şeklinde konuştu. Annelik konusunda daha önce de düşüncelerini paylaşan Doğandemir, bu defa duygularını daha açık bir şekilde ifade etmiş oldu. "Hayat senin için bir gerçek mi yoksa bir oyun mu?" sorusuna da yanıt veren Doğandemir, "Çok arada kalıyorum aslında... Bazen hayatı çok ciddiye alıyorum ama bazen de hayatın bir oyun olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum" şeklinde cevap verdi.