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Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den kürk açıklaması!

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gece Etiler'de bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yakalandı. Kameralara görünmek istemeyen Evcen hızlıca aracına binerken, Burak Özçivit ise gazetecilere "Sonra konuşalım" diyerek kısa bir açıklamada bulundu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den kürk açıklaması!

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Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gece Etiler'de bir çorbacıdan çıkarken objektiflere yakalandı. Kameralara görünmek istemeyen Evcen hızlıca aracına binerken, Burak Özçivit ise gazetecilere "Sonra konuşalım" diyerek kısa bir açıklamada bulundu. Tatilden dönen çifte tatille ilgili sorular yöneltildiğinde Özçivit, "Tatil yok artık, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in tatilde giydiği kürkün gerçek olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Özçivit, "Gerçek değil" yanıtını verdi.

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