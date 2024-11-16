Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor! Icardi’den sert açıklama: Beni aptal yerine koydu

Galatasaray-Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi ilerleyen günlerde Arjantin'e gitmişti. Burada Wanda Nara ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen Icardi'den konuyla ilgili açıklama geldi. Arjantinli program sunucusu Matias Vazquez, Mauro Icardi'nin çevresine çok yakın bir kişiyle görüştüğünü ve yıldız futbolcunun Wanda Nara'ya karşı öfkeli olduğunu belirtti.

Mauro Icardi'nin sözlerine de yer veren ünlü sunucu, Arjantinli futbolcunun şu ifadeleri kullandığını öne sürdü: "Wanda Nara abartıyor. Ona şiddet uygulamadım. Orası evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları doğrultusunda çarpıtıyor. Ayrıca mesajımı tüm dünyaya ifşa ederek beni aptal yerine koydu ve bu psikolojik şiddettir."

NE OLMUŞTU?

Arjantin medyasının iddiasına göre; Icardi kızlarını görmek için geç saatte Wanda Nara'nın evine gitti. Nara ise uyudukları gerekçesiyle yıldız futbolcuya kızlarını göstermedi. Wanda Nara yaşanan sert tartışma sırasında yıldız futbolcudan evi terk etmesini istedi. Daha sonra da avukatı aracılığıyla Icardi hakkında şikayetçi oldu. Arjantin polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Wanda Nara'nın Icardi için uzaklaştırma kararı çıkarılması talebinde bulunduğu bildirildi.

FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ!

Wanda Nara ile birlikte olan L-Gante bir programda Fenerbahçe forması giyerek Galatasaray taraftarlarını kızdırdı. L-Gante'nin alnında 1907 yazan dövme olduğu gözlemlendi. Türkiye'ye geleceğini söyleyen ünlü rapçi, İstanbul konser vermek istediğini belirtti.