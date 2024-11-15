Yasmin Erbil: "Babam çok üzgün"

Yasmin Erbil, önceki gün Bebek'te spor hocası ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, babasının yasadışı kumar olayları sebebiyle ev hapsine çarptırılması hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısa bir sohbet gerçekleştiren Yasmin Erbil, babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Babam şimdi iyi, bu olaylardan dolayı çok üzgün ama bir daha böyle bir şey olmaz zaten. Süreci o takip ediyor. Ama en azından evinde" dedi. Malta'ya yasadışı kumar için gitmesiyle ilgili iddialara ise net bir yanıt vermekten kaçınan Yasmin Erbil, "Ben bu konuları hiç konuşmayayım. Ev hapsi devam edecek şimdilik. İnanın başka detay bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Genç isim, kısa açıklamasının ardından yürüyüşüne devam etti.