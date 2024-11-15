Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel’e nafaka ödüyor mu? İlk kez açıkladı

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, önceki gün sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek hem yeni şarkısı "Geçiyor" hem de özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında içten demeçler verdi. Türkiye'deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalara değinen Altuğ, "Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek eski eşiyle uyum içinde olduklarının altını çizdi. Yeni bir evlilik düşüncesine ise mesafeli yaklaşan Altuğ, "Ben o hakkımı zaten kullandım, evlilik gibi bir düşüncem yok. Evlilik aşkı öldürmez ama zaman aşkı öldürür mü, onu bilmiyorum. Evleneceğim kişiden hiçbir zaman sözleşme talep etmem, aynı şekilde karşı taraftan da böyle bir talebin gelmeyeceğine inanıyorum" sözleriyle özel hayatı ve ilişkilerdeki samimiyeti koruma arzusunu dile getirdi.

2015 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Altuğ ile Şıkel, 7 yıl süren evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı.