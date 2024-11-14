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Bir Gece Masalı'nda Canfeza Yılmaz oldu!

“Bir Gece Masalı”, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Bir Gece Masalı’nda Canfeza Yılmaz oldu!

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Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında on birinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı, önceki akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Son bölümde kısaca şunlar yaşandı; Canfeza'yı bir kez daha Selim'in elinden Mahir kurtardı. Gizlice bahçede olanları izleyen Kürşat, Mahir'i vurmak üzere olan Selim'i etkisiz hale getirdi. Kürşat ile iş birliği yapmak zorunda kalan Mahir, Boris'den yani Raşit komiserden intikam almak; yaşattıklarının bedelini ödetmek için harekete geçti. Selim ise hastanede yaşam savaşı vermekteydi.

İNTİKAM HIRSI!
Asaf Bey'in konağı Mahir'in üzerine yapması evde herkesi şok etti. Denizli'ye hikayelerinin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza evlilik kararı aldı. Ancak Mahir, artık değiştiğini ve bunun aşk evliliği olmadığını artık sırf intikam için yaşadığını söyledi. Resmi olarak da evlenen ikili konağa geldi. Ancak bu kez Canfeza, Kilimci olarak değil Yılmaz soyadı ile konaktakilerin karşısına dikildi.

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