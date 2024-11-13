Takıntılar filminin galasına ünlü akını!

Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya, ve Çiçek Dilligil'i kadrosunda buluşturan "Takıntılar" filminin galası önceki gün gerçekleşti.

Filmin konusu şöyle; Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış altı kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar. Her nedense bu altı kişinin randevuları çakışır ve efsane doktoru beklemeye başlarlar.