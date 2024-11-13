5 yıl sonra sahneye döndü! Azra Akın’a eşi Atakan Koru’dan büyük destek

Başrollerini Azra Akın ve Engin Benli'nin paylaştığı romantik komedi oyunu 'Kaktüs Çiçeği'nin prömiyeri önceki gün Maslak'ta yapıldı. Sanat dünyasından pek çok ismin yer aldığı gecede, Atakan Koru da beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan eşi Azra Akın'ı yalnız bırakmadı.

Altı ay önce kızlarını dünyaya getirip ikinciye anne olmanın heyecanını yaşayan eşinin oyunculuğuna övgüler yağdıran Koru, "Ben Azra'yı çok yetenekli buluyorum. Tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim. İsteği olursa da elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi? Ben başarılı buluyorum. Benim başarılı buluyor almam yanlı olabilir. Önemli olan seyircinin bulması" diye konuştu. Ünlü çiftin bir erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor.