Ezgi Mola, ailesiyle birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. İşletmeci eşi Mustafa Aksakallı ve oğulları Can ile İstinye'de görüntülenen güzel aile, hafta sonu alışverişine çıktıklarını dile getirdiler. İmaj tazeleyen Ezgi Mola'nın, "Son imajı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Aksakallı "Ben eşimi her haliyle beğeniyorum. O nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle yapsın benden tam not" diye konuştu.

