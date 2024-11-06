Yeşil sahalardan ekranlara! Barış Alper Yılmaz reklam yüzü oldu

Milli takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bir spor markasının futbol için hazırladığı koleksiyonun reklam yüzü oldu. Koleksiyonun lansmanının yapıldığı geceye Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve oyuncu Biran Tunca katıldı.

Soruları yanıtlayan yıldız futbolcu, ''Bu özel gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Böyle bir markanın yüzü olduğum için çok mutluyum'' dedi. Başarısının sırrını da açıklayan oyuncu, ''Başarının sırrı, iyi dinlenmek. İyi beslenmek. Çok çalışmak. Gençlere tavsiyem çok çalışın'' dedi. İmajı hakkındaki soruları da yanıtlayan Yılmaz, "Bazen değişikleri seviyorum. Saçlarımı boyamayı ya da kıyafetlerime özen göstermeyi, güzel giyinmeyi seviyorum. Gençlerinde sporcu yönümü ve bu yönümü örnek almalarını isterim'' dedi.