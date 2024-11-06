PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yeşil sahalardan ekranlara! Barış Alper Yılmaz reklam yüzü oldu

Milli takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bir spor markasının futbol için hazırladığı koleksiyonun reklam yüzü oldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Yeşil sahalardan ekranlara! Barış Alper Yılmaz reklam yüzü oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bir spor markasının futbol için hazırladığı koleksiyonun reklam yüzü oldu. Koleksiyonun lansmanının yapıldığı geceye Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve oyuncu Biran Tunca katıldı.

Soruları yanıtlayan yıldız futbolcu, ''Bu özel gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Böyle bir markanın yüzü olduğum için çok mutluyum'' dedi. Başarısının sırrını da açıklayan oyuncu, ''Başarının sırrı, iyi dinlenmek. İyi beslenmek. Çok çalışmak. Gençlere tavsiyem çok çalışın'' dedi. İmajı hakkındaki soruları da yanıtlayan Yılmaz, "Bazen değişikleri seviyorum. Saçlarımı boyamayı ya da kıyafetlerime özen göstermeyi, güzel giyinmeyi seviyorum. Gençlerinde sporcu yönümü ve bu yönümü örnek almalarını isterim'' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! Pensilvanya’da seçimin kaderini belirleyecek sonuç: Donald Trump mı Kamala Harris mi?
Enes Güran cezaevinden Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu! Baba Arif Güran’dan o görüntülere yorum: Oğluma moral verdim
Kamala Harris fena yakalandı! ABD seçimine damga vuran telefon konuşması
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı!
Kayıt dışı kiraya son! Yeni dönem başladı! Sözleşmeler e-Devlet’ten yapılacak
14 kez elebaşı ile 695 kez PKK’lılarla görüşen CHP/DEM’li Ahmet Özer’den pişkin savunma: Terörle ilgim olmadı
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz’ı atadı | İsrailliler sokaklara indi
Katil İsrail’i destekleyen firmalara boykot darbesi! Türkiye’den sağlam tokat yediler
Fenerbahçe’den ses getirecek hamle! Talisca’yı gözüne kestirdi
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı! Mayıs ayında 71 milyon TL’yi israf ettiği ortaya çıktı
Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!
İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı
İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar
Avrupa devleri Yunus’un peşinde! 4 takım istiyor
SON DAKİKA