Wanda Nara gününü dün ediyor! Yeni aşkı L-Gante ile canlı yayından dudak dudağa...

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla yaptığı açıklamalarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine herkesi şoke etti.

Canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile öpüşen Nara, Icardi'yi hiç umursamadı bile. Öpüşme görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı.



CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜ!

L-Gante ile birçok samimi görüntü veren ve ilişki yaşadıklarını inkar eden Wanda Nara, bu kez göz göre göre canlı yayında yakınlaştı. Hatta bununla da yetinmeyen Nara, dudak dudağa öpüştü.