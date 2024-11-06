Hadise ve Seda Bakan’dan samimi itiraflar!

"Esas Oğlan" dizisinin 'esas kızları' Seda Bakan ve Hadise birbirlerini ne kadar iyi tanıdığını test etti. Bir derginin youtube kanalı için buluşan ikili birbirlerinin yerine geçerek bir dizi soru yanıtladı.

İkisi de ex'ten next olmayacağı görüşünde... Hadise'nin en tuhaf alışkanlığı saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelmesi... Saçlarını 17 yaşından beri Sevda isimli yakın arkadaşı boyuyor. Seda Bakan'ın fit kalmasının sırrı iki çocuğunun peşinden koşması ve dadılarına laf yetiştirmeye çalışması... Bakan, eşiyle beş yıldır romantik bir yemek yememiş. Bundan biraz şikayetçi...