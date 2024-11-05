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Demet Akalın ve Gülşen arasındaki buzlar eridi!

Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikteliklerinin 13. yılını kutlamak için önceki gece Maslak'ta bir mekanda özel bir akşam geçirdi. Sık sık sahne kıyafetlerinin cüretkarlığını eleştiren Akalın'ın, bu kez hedefinde sanatçı Gülşen vardı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir magazin programında, Gülşen hakkında yaptığı açıklamalar için pişman olduğunu dile getirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024
Demet Akalın ve Gülşen arasındaki buzlar eridi!

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Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikteliklerinin 13. yılını kutlamak için önceki gece Maslak'ta bir mekanda özel bir akşam geçirdi. Mekan çıkışında hızlı adımlarla aracına yönelen Akalın, gecenin güzel geçtiğini ifade etti.

Sık sık sahne kıyafetlerinin cüretkarlığını eleştiren Akalın'ın, bu kez hedefinde sanatçı Gülşen vardı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir magazin programında, Gülşen hakkında yaptığı açıklamalar için pişman olduğunu dile getiren Akalın, gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine, "Aramız kötü değildi. Çok sert konuştum farkındayım" dedi. Ayrıca Gülşen'i başsağlığı dilemek için aradığını belirterek, "Evet aradım, kendisiyle konuştum" açıklamasını yaptı.

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