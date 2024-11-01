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6 yıllık evlilikleri 6 dakikada bitti! Bengü ile Selim Selimoğlu boşandı

Şarkıcı Bengü, daha önce eşiyle ayrılık iddialarını yalanladı. Konserindeki gözyaşlarını “mutluluktan” diye açıkladı! Ancak iddialar doğru çıktı. İkili dün 6 yıllık evliliklerini 6 dakikada sonlandırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024
6 yıllık evlilikleri 6 dakikada bitti! Bengü ile Selim Selimoğlu boşandı

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Magazin gündemi bir boşanma haberiyle daha çalkalandı. Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, yollarını ayırdı. Ünlü çift dün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı boşandı. İkili, adliye çıkışı oldukça gergin davrandı. Basın mensuplarının çocuklarının velayetiyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Bengü, adliyeden çıkarken sadece "Çocukları okuldan almaya gidiyorum" demekle yetindi.

Bu arada "Kalbim", "Unut Beni" gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin, bu evlilikten bir kızı ve bir oğlu dünyaya gelmişti. Bengü'nün bir konserinde ağlaması olay olmuş ve eşi Selim Selimoğlu ile ayrılacakları iddia edilmişti. Fakat Bengü bu iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı: 40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm; bir kadının gözyaşları sadece boşanmada ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz.

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