Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu’yu konsere götürdü! Sevgilisi Vahap Canbay bizzat ilgilendi

Buray. (Takvim Gazetesi)

Şarkıcı, "Her Harbiye'de çıtayı normalde bir tık yukarı çıkarırız ama bu defa iki tık yukarı çıkarma cesaretinde bulundum. Çok sürpriz ve olay var. Değişik şeyler deneyeceğiz. Çok stresliyim. Renkli bileklikler dağıttık seyirciye... Bir şekilde Türkiye'ye getirttik. Işık kontrolü bizde olacak. Her şarkıda renk değişecek. Avrupa'daki konserlerde görmüştüm" dedi.