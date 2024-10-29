PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'yu konsere götürdü! Sevgilisi Vahap Canbay bizzat ilgilendi

Buray, önceki akşam Harbiye’de verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı! Ünlü şarkıcı, “Her Harbiye’de çıtayı bir tık yukarı çıkarırız ama bu defa iki tık yukarı çıkarma cesaretinde bulundum,” diyerek heyecanını dile getirdi. Aynı zamanda konsere Aleyna Kalaycıoğlu da katıldı.Tekerlekli sandalye ile gelen kardeşi ile Rapçi sevgilisi Vahap Canbay ilgilendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:03
Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu’yu konsere götürdü! Sevgilisi Vahap Canbay bizzat ilgilendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Buray, önceki gün Harbiye'de konser verdi.

Buray. (Takvim Gazetesi)Buray. (Takvim Gazetesi)

Şarkıcı, "Her Harbiye'de çıtayı normalde bir tık yukarı çıkarırız ama bu defa iki tık yukarı çıkarma cesaretinde bulundum. Çok sürpriz ve olay var. Değişik şeyler deneyeceğiz. Çok stresliyim. Renkli bileklikler dağıttık seyirciye... Bir şekilde Türkiye'ye getirttik. Işık kontrolü bizde olacak. Her şarkıda renk değişecek. Avrupa'daki konserlerde görmüştüm" dedi.

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu konsere kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile geldi. (TAKVİM GAZETESİ)Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu konsere kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile geldi. (TAKVİM GAZETESİ)

"EKSİKLİK HİSSEDİYORUM"
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu konsere kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile geldi. Tekerlekli sandalye ile gelen kardeşi ile Rapçi sevgilisi Vahap Canbay ilgilendi. Canbay, "Cansu bizim bir parçamız, bir yere gittiğimizde yanımızda yoksa eksiklik hissediyorum. Cansu benim sevgilim Aleyna'nın kardeşi olmasaydı da onunla ilgilenirdim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA