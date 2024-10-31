Ünlü sanatçılardan konserlerinde bayram coşkusu! Hande Yener, Betül Demir, Merve Özbey...

Betül Demir, kırmızı-beyaz elbisesiyle bayramı Tekirdağ'da sahnede kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamın da Tekirdağ'da sahne aldı. "Cumhuriyetimiz ve yarınlarımız çocuklarımıza emanet, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayan Demir, sahneye çıkan küçük misafiriyle 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

BİR TANE DAHA YOK

Hande Yener, önceki gün bayram coşkusunu İstabul'da yaşadı. Yurdun her köşesinin bayrağımızın kırmızı beyazına büründüğü bu kutlu günde Yener'in konsepti de aynı oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına özel bir repertuvar hazırlayan Yener konserin açılışını "Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane daha yok! Sana kırmızı çok yakışıyor!" sözleriyle yaptı.

BAYRAM ŞEKERİ

Zeynep Bastık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Balıkesir'de sahnede kutladı. "101 yıldır Cumhuriyetin savunucusuyuz" diyen Zeynep Bastık, repertuarından stiline kadar konserinin her detayında bayramın coşkusunun altını çizdi.

GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ

Merve Özbey, bayramda Çatalca'da sahnedeydi. Konsere "Ben bir Cumhuriyet kadını olarak Atatürk'ün izinde olmaktan, onur ve gurur duyuyorum. Gözümüzün bebeği Cumhuriyetimiz iyi ki var" sözleriyle başlayan Özbey, konser alanını dolduran 10 bin kişiyle bayramı doyasıya kutladı.

DEV KONSER

Bengü, önceki gün Kartal'da sahne aldı. Siyahbeyaz takımı ve ay-yıldızlı pırlanta işlemeli broşuyla sahne alan Bengü, "Cumhuriyet demek özgürlük demek, nefes demek…" sözleriyle konserine başladı. Bengü, Cumhuriyetin 101. yılını alanı dolduran 60 bin kişiyle kutladı.

SILA RÜZGARI

İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi adreslerinden biri Avcılar oldu. Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla, Ambarlı Sahil Park'ta muhteşem bir konser verdi.

AKIN ETTİLER

Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluştu. On binlerin akın ettiği konserde, organizasyonun yapıldığı alanın çevresindeki apartmanların balkonları dahi Boz hayranlarıyla doldu taştı.

COŞKUYLA...

Ebru Yaşar 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da sahne alan ünlüler arasındaydı. Sahneye 10. Yıl Marşı'yla çıkan Yaşar'ın şarkılarıyla binlerce İstanbullu coşku dolu anlar yaşadı.



KIRMIZI AŞKINA

Güzel şarkıcı Hande Ünsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bartın'da sahne aldı. Kırmızı tulumuyla sahneye çıkan Ünsal, "Bayramımız kutlu olsun!" dedi.