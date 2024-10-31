Miss Turkey güzeli İdil Bilgen estetik mi yaptırdı? O fotoğrafı olay oldu

Katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği uzunca bir süre tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada ağır eleştiriler alan Bilgen'e 'Şabaniye' yorumları bile yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya atılınca uzunca bir süre Bilgen gündemden düşmemişti. Bilgen, kendisine yapılan ağır eleştirilere de, "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür " yanıtını vermişti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamamıştı. Kırmızı kıyafetiyle bir fotoğraf paylaşarak 29 Ekim'i kutlayan İdil Bilgen'in son hali ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafı görenler Türkiye güzeli Bilgen'in estetik yaptırdığını söyledi. Bazı kullanıcılar da photoshop olabileceğini savundu.