Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan evlilik sinyali!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, antrenman ve maç takviminden dolayı bir hayli yoğun olsa da sevgilisi Devrim Özkan'a zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ile birlikte önceki gün Bebek'teydi. Gazetecileri görünce hızlı adımlar ile mekana yönelen çift, çıkışta kısaca konuştu.

DONDU KALDI

Devrim Özkan, "Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi. Güzel oyuncu, evlilik soruları karşısında da heyecan yaptı. Birkaç saniyeliğine evlilik sorusuna ne cevap vereceğini bilemeyen Özkan, "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi. Torreira'nın elindeki kahve termosu ise dikkatlerden kaçmadı.