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Kuruluş Osman'ın 168. bölümünde neler olacak?

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 168. bölümü, bu akşam 20.00’de ekrana gelecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Kuruluş Osman’ın 168. bölümünde neler olacak?

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"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Uç topraklarda artık kılıçlar çekildi. Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır? Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te ki Rum ahaliyi kışkırtarak büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. İki ateş arasında kalan Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır? Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

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