Ceyda Düvenci ile kızı Melisa’nın duygusal anları!

Ceyda Düvenci, 29 Ekim özel programında 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı. Düvenci, programı "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle açarken; kızı Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'İYİ Kİ ÇOCUKLARIM VAR'

Gözleri dolan ve "Ağlamayacağım" diyen Düvenci, "Gururdan gözyaşları sel olur. Evlatlar büyür, karşınıza oturur ve size hayallerinden bahseder. Siz de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Çok şükür... İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" şeklinde konuştu.