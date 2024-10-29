Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu kardeşini Buray konserine götürdü! Sevgilisi Vahap Canbay eşlik etti

Buray, önceki gün Harbiye'de konser verdi. Şarkıcı, "Her Harbiye'de çıtayı normalde bir tık yukarı çıkarırız ama bu defa iki tık yukarı çıkarma cesaretinde bulundum. Çok sürpriz ve olay var. Değişik şeyler deneyeceğiz. Çok stresliyim. Renkli bileklikler dağıttık seyirciye... Bir şekilde Türkiye'ye getirttik. Işık kontrolü bizde olacak. Her şarkıda renk değişecek. Avrupa'daki konserlerde görmüştüm" dedi.

'EKSİKLİK HİSSEDİYORUM'

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu konsere kardeşi Cansu Kalaycıoğlu ile geldi. Tekerlekli sandalye ile gelen kardeşi ile Rapçi sevgilisi Vahap Canbay ilgilendi. Canbay, "Cansu bizim bir parçamız, bir yere gittiğimizde yanımızda yoksa eksiklik hissediyorum. Cansu benim sevgilim Aleyna'nın kardeşi olmasaydı da onunla ilgilenirdim" dedi.