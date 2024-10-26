Magazinci.com’un ödül gecesine ünlü akını

Magazinci.com internet haber sitesi tarafından Loris Parfüm'ün ana sponsorluğunda düzenlenen "24.Yıl Yılın En İyileri Ödül Töreni" imtiyaz sahibi Nurettin Soydan'nın ev sahipliğinde Hilton İstanbul Maslak Hotel'de önceki gece yapıldı.Geceye İş insanı Fehmi Okuyucu, iş insanı Vahit Yıldırım ve Hilton Maslak Genel Müdürü Özkan Alkançok'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı. Ankara'da Tusaş'a düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın derin üzüntüsü ödül töreninde de büyük ölçüde hissedildi. Gecenin akışı da bu üzüntü nedeniyle değişirken törene katılarak ödüllerini buruk bir heyecanla alan ünlü isimler sahnede objektifler karşısında teröre lanet yağdırdılar ve "Türkiye Cumhuriyeti asla yıkılmaz" mesajı verdiler.

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