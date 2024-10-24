Müjde Uzman Birand Tunca ile aşk mı yaşıyor? İlk cevap geldi

Ekranlara dönmeye hazırlanan Müjde Uzman, herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Müjde Uzman da aynı kedinin fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına da Tunca'yı etiketleyince aşk iddialarını beraberinde getirdi. Ama Uzman'dan iddiaları yalanlayan açıklama gecikmedi. Uzman, şunları söyledi: "Ülke yanıyor ülke; bırakın kediden aşk çıkartmaya çalışmayı bin senelik arkadaşımla... Bize geri zekalı muamelesi yapmayı da bırakın... Tek derdimiz bu konularmış gibi göstere göstere insanları bize düşman ettiniz."

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