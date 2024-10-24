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Bir Gece Masalı'nda yüzükler takıldı!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, önceki günün çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Bir Gece Masalı’nda yüzükler takıldı!

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Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, önceki günün çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin son bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Canfeza ve Mahir evlenir. Ertesi gün ise resmi nikah kıyılacaktır. Cabir Ağa konağa gelip, Selim'in Sıla'yı kaçırdığını; eğer Canfeza'yı götürmezlerse onu öldüreceğini açıklar. Kürşat da kaçmayı başarır. Nikahı bozmak için harekete geçer. Selim ise Sıla'nın babası ile bir anlaşma yapar.

TAKAS YAPMAYI ÖNERDİ!
Sıla ile Canfeza'yı takas yapmayı önerir ve Sıla'nın karnındaki çocuğun babasının gerçekte kim olduğunu açıklar. Bebek Sıla'nın İngiltere'deki hocasındandır. Üstelik adam evlidir. Afet Hanım ve konaktakiler bu evliliği durdurmaya çalışsalar da başaramazlar.

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