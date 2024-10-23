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Çağla Şıkel oğlu Kuzey yüzünden elini kırdığını açıkladı!

Çağla Şıkel, oğlu Kuzey’le yaşadığı tartışmada elini kırdığını ve aşırı spor nedeniyle kalça ekleminde geri dönüşü olmayan bir sorun yaşadığını itiraf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Çağla Şıkel oğlu Kuzey yüzünden elini kırdığını açıkladı!

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Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Şıkel, ergenlik dönemindeki oğlu Kuzey ile yaşadığı bir tartışmada sinirlerine hakim olamayarak elini kapıya vurduğunu ve sonucunda elinin kırıldığını itiraf etti. Şıkel, "Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Elimi de kırdım. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım. Bir ergenle inatlaşma, demişlerdi. Ondan beklediğin saygı ve değer... Alamayacaksın Çağla, uğraşma."

"PROTEZ BİLE KONUŞULDU"
Şıkel, yıllardır severek yaptığı sporun kalça ekleminde geri dönüşü olmayan bir probleme yol açtığını da ilk kez açıkladı. Şıkel, "İyi bir örnek değilim. Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Kalçalara fazla yüklenmek, aşırı squatlar yapmak, yıllarca yapmak, hiç durmak bilmemek... Hayat tarafından durduruldum. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi çok uzun sürecek bir fizik tedavi dönemindeyim ve bu süreçte kalça eklemlerime fizik tedavi haricinde hiçbir hareket yapmamam gerekiyor. Çok ağladım, kabul etme sürecim zor oldu. Biraz daha ilerleseydi, protez bile konuşuldu" dedi.

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