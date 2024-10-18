Gökçe Bahadır güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı

Başarılı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensupları ile bir araya geldi. Güzel oyuncu, "Kendim giyip mutlu olduğum şeyleri başkaları ile paylaşmaktan gurur duyuyorum. Konforlu ve şık giyim önemli. İkisi bir arada çok kolay olmuyor. Aynı zamanda cesur olmalı. Kıyafetin cesur olması benim en çok hoşuma giden durum" dedi.

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasını üflerken saçı yanmıştı. Ünlü oyuncu "Neyse ki çok ucuz atlattık" diyerek o anları anlattı.