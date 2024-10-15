Zor günleri geride bıraktı: Burcu Kara, geçirdiği operasyonu anlattı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa İznik'teki köy evini yeniledi ve İstanbul'a dönüşün artık ne kadar zor geldiğini dile getirdi. Kara, "Bu sene İstanbul'a geri dönmek benim için gerçekten çok zor oldu. Ülkenin gündemi, buradaki kaos ve sürekli bizi yıpratan olaylar... Her yaz dönüşü daha da ağır geliyor. Köyde ise her şey çok basit ve sade... Doğayla iç içe, kaygısız bir yaşam var. Kimse seni ne kıyafetinle ne yaptığınla yargılamıyor. Eşim köy kahvesine bayılıyor, orada nefes alıyoruz. İlerleyen yaşla birlikte insanın tahammül sınırları azalıyor. Hele bir de çocuk olunca, daha güvenli ve huzurlu ortamlara ihtiyaç duyuyorsun. Bizim için o köy mükemmel bir kaçış noktası oldu" dedi.

'DERTLERİMİ SEMBOL HALİNE GETİRDİM'

Geçirdiği ciddi ameliyatla sağlığına kavuşan Kara, yaşadığı zorlu süreci, "Uzun zamandır korkumdan ihmal ettiğim, ama büyüyen bir tümör vardı. Çok karamsar bir tablo çizilmişti. Ama şükürler olsun, üçüncü patolojiden sonra her şeyin temiz olduğuna karar verildi. Şimdi geriye dönüp baktığımda, hayatta yaşadığım tüm dertleri bir sembol haline getirip onlardan kurtulduğumu hissediyorum" sözleriyle anlattı. Kara, annelik ve oyunculuk kıyaslaması sorulduğunda ise net bir yanıt verdi: "Annelik bu hayatta en zor şey. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz."