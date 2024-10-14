Victoria’s Secret defilesine Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz davet edildi!

Manken ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sınırları aştı. 6 yıl aradan sonra yeniden yapılacak olan Victoria's Secret Fashion Show 2024 için ABD'ye gitti. Yarın New York'ta gerçekleşecek olan şov için Türkiye'den davet edilen tek isimdi.

Oyuncu, şovun pembe halısında Türkiye'den yürüyen tek kişi olacak. Markanın özel davetlisi olan Dilan Çiçek Deniz, pembe halı geçidinden sonra efsane moda şovunu dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek. Podyumlara damga vuran güzellerle bir araya gelecek. Victoria's Secret'in ilk kez tamamen kadın sanatçılardan oluşan kadrosuna ise Cher liderlik edecek. Ayrıca Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve K-Pop idolü Lisa da gecede sahne alacak. Aralarında Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser'in de bulunduğu markanın en ünlü modellerinden bazıları podyumda boy gösterecek.