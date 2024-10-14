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ATV'nin sevilen dizisi Karadut'a iki yeni oyuncu dahil oldu!

ATV'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna Nergis Kumbasar ve Mert Doğan dahil oluyor. Nergis Kumbasar, dizide ailenin neşe kaynağı halası 'Yüksel', Mert Doğan ise yüksek özgüvenli ve karizmatik biri olan 'Baran' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
ATV’nin sevilen dizisi Karadut’a iki yeni oyuncu dahil oldu!

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ATV'nin, Tims&B Productions imzalı dizisi 'Karadut'un kadrosuna Nergis Kumbasar ve Mert Doğan dahil oluyor. Nergis Kumbasar, dizide ailenin neşe kaynağı halası 'Yüksel', Mert Doğan ise yüksek özgüvenli ve karizmatik biri olan 'Baran' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

MİKSER HALA İŞ BAŞINDA
Erdem kardeşlerin "Mikser" olarak adlandırdığı Yüksel Hala, evin dengelerini değiştirecek davetsiz bir misafir olarak hayatlarına geri dönecektir. Baran, zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez. Tıpkı Begüm'ün ilgisini hızla çekeceği gibi…

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