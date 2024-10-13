Modern arabeske yeni soluk

Arabeks müzik yelpazesine "Karaf"ın renkleri ekleniyor. Arabeskin ustaları ve MFÖ çok sesliliğinin bir harmanı niteliğindeki "Ustaların Karışımı" kulaklarda farklı ve özgün bir tat bırakmaya talip... Her biri müziğe gönül vermiş ve onun ışığında birbirinden duayen sanatçılarla çalışarak üstadlaşmış üyeleriyle, yepyeni grup "Karaf" ilk meyvesini sevenleriyle buluşturdu. "Ustaların Karışımı" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında!

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