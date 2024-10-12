Tuba Büyüküstün: Anılarla vedalaşma vakti!

Son zamanlarda ilginç paylaşımların başındaki isim Tuba Büyüküstün oldu. Yaptığı söylemler ve paylaşımlarıyla dikkati çeken Büyüküstün, bu defa saçlarını kesti. Oyuncunun saçlarını kesme nedeni bir hayli ilginçti. Güzel isim paylaştığı videoda, bazı anılarla vedalaşmak için bunu yaptığını belirtti. Tuba Büyüküstün, aldı eline makası ve saçlarını tek tek kesti.

"VEDALAŞMA VAKTİ"

Güzel ismin saçlarını kesmesi yadırganırken paylaşımına ise, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü. Güzel ismin paylaşımı Paris'ten yaptığı görüldü. Öte yandan Büyüküstün'ün hangi anılarını unutmak istediği de merak konusu oldu.