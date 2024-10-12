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Jennifer Lopez'den ayrılık sonrası ilk açıklama

Ben Affleck ile 2 yıllık evliliklerini sonlandıran Jennifer Lopez yaptığı açıklamada, “30 yıllık dersimi aldım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Jennifer Lopez’den ayrılık sonrası ilk açıklama

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20 yıl sonra evlenen Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 20 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İkilinin boşanma haberi, herkesi bir hayli şaşırttı. Lopez, yaşanan ayrılığın ardından bir dergi için röportaj verdi ve duygularını da ilk kez paylaştı. Lopez duygularını anlatırken, dersini aldığını söylemeyi de ihmal etmedi.

"YALNIZ VE ÇARESİZ"

Lopez verdiği röportajda ayrılık için "Bu çok zor" dedi. Ayrılık sonrası hislerini "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımlayan Lopez, bu duyguların kendisini güçlendirdiğini belirtti.

Ayrılığın ardından yaşadığı süreci analiz ettiğini belirten Lopez, "Bu yaz kendime, 'Bunu bir daha nasıl yaşamak istemiyorum?' diye sordum. Küçük küçük inceleyip, 'Tamam, burada hata yaptım, bunu göremedim' dedim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı" ifadelerini kullandı.

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