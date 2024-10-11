Yasemin Erbil: Maalesef canlı yayın ve paylaşımları görüyorum

Yasemin Erbil, önceki gün Ortaköy'deki lansmandaydı. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan hakkındaki sorulara kızı Yasmin Erbil, "Son paylaşımlardan sonra ben artık konuşmak istemiyorum. Tam barışacak gibi oluyoruz sonra yine bir şey patlıyor ve ben yine sinirleniyorum. Gittiğimde görüyorum kendisini de evde ama her zaman mesafemi koruyorum. Maalesef canlı yayınları ve paylaşımları görüyorum. Rahatsız olduğum şeyler oluyor, babamla aramı da bozmak istemiyorum. Bazı hareketler çok "cringe" geliyor" diye yanıt verdi.

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